Midsommar. bambino fugge via dal cinema: il video è virale!

Midsommar, il nuovo film di Ari Aster, fa già parlare di sé, anche grazie al video di un bambino che fugge da una sala cinematografica, che sta diventando virale.

Portare un bambino a vedere un film del genere probabilmente non è proprio una buona idea, come dimostra il video di A24, la casa di produzione e distribuzione di Midsommar - Il villaggio dei dannati.

Uno spettatore, forse durante un tentativo di pirateria, è riuscito a riprendere la fuga di un bambino con il padre, che fuggivano via dalla sala.

He will remember those 125 minutes for the rest of his life https://t.co/bGIcwvbjI6 — A24 (@A24) July 31, 2019

Il film - di cui abbiamo parlato anche nella nostra spiegazione del finale di Midsommar - è stato valutato come Rated R dall'MPAA per inquietante violenza ritualistica, immagini orribili, forte contenuto sessuale, nudità esplicita, uso di droghe e linguaggio, quindi non è esattamente un film per bambini.

Sono presenti molte immagini orribili che un bambino, come è giusto che sia, non riesce a reggere, quindi risulta assurdo come un genitore abbia potuto portare suo figlio a vedere un film del genere. Come vedete dal video, non si capisce molto bene l'età del bambino, ma sembra avere proprio meno di 14 anni, limite minimo per andare a vedere il film.

Midsommar - Il villaggio dei dannati è al cinema e racconta di una ragazza, Dani, che insieme al suo ragazzo Christian e ad altri amici sono invitati a trascorrere le vacanze in un villaggio svedese da un amico di Christian, Pelle, originario del posto, ma quella che doveva essere un'esperienza in mezzo alla natura, si trasforma ben presto in un incubo.