Midnight Mass: il teaser trailer della nuova serie Netflix

Midnight Mass è la nuova serie creata per Netflix da Mike Flanagan e il teaser trailer regala le prime sequenze del progetto che debutterà in streaming il 24 settembre.

Nel video si mostrano eventi inquietanti come la morte dei gatti, un'apparizione terrificante, persone che si comportano in modo inspiegabile, allucinazioni e altri momenti ad alta tensione che sembrano essere legati alla presenza di un prete in una comunità che vive su un'isola.

Midnight Mass, il progetto realizzato di Mike Flanagan e distribuito da Netflix dopo il successo di Hill House e The Haunting of: Bly Manor, è ambientata su un'isola nella quale vive una comunità che inizia a sperimentare degli eventi straordinari e sovrannaturali dopo l'arrivo di un prete giovane e misterioso.

Gli eventi sono ambientati a Crockett Island e i personaggi sono interpretati da Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Annabeth Gish, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Henry Thomas, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney e Annarah Shephard.