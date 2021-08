Midnight Mass: le prime foto e i mini-teaser della nuova serie Netflix di Mike Flanagan

Fan di The Haunting of: Hill House e The Haunting of: Bly Manor, siete pronti a tornare nei mondi fantasmatici e melodrammatici di Mike Flanagan? Il profilo Instagram ufficiale di Midnight Mass ha diffuso le prime immagini ufficiali e alcuni mini-teaser tratti dalla nuova serie realizzata dal regista di Doctor Sleep e distribuita da Netflix.

La pagina Instagram ufficiale di Midnight Mass ha diffuso ben nove immagini ufficiali e altrettanti mini-teaser tratti da Midnight Mass, nuova serie realizzata da Mike Flanagan e distribuita da Netflix, per cui il regista si è già occupato di The Haunting of: Hill House e The Haunting of: Bly Manor. La serie è ambientata su un'isola nella quale vive una comunità che inizia a sperimentare degli eventi straordinari e sovrannaturali dopo l'arrivo di un prete giovane e misterioso.

A Crockett Island vivremo le vicende di personaggi interpretati da Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Annabeth Gish, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Henry Thomas, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney e Annarah Shephard. Il primo teaser trailer ufficiale di Midnight Mass sarà distribuito domani e consentirà ai fan di immergersi nuovamente in un universo creato da Mike Flanagan.

Le prime immagini distribuite presentano dall'alto l'ambiente di Crockett Island e pongono una serie di interrogativi allo spettatore?

Oltre a un quesito posto sulla natura dell'isola, le altre dichiarazioni sembrano sottolineare il carattere assolutamente distante dalla civiltà di Crockett Island. Quanto tempo riusciremmo a resistere in un luogo del genere?

Su quest'isola di pescatori, sembra sia in arrivo una terribile tempesta che, a quanto pare, renderà le cose e le persone molto diverse da prima... Siete pronti al teaser trailer che sarà distribuito da Netflix a partire da domani? La serie sarà distribuita a partire dal prossimo autunno.