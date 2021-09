Midnight Mass: le origini della serie Netflix svelate da Mike Flanagan

Da dove nasce Midnight Mass? A rispondere al quesito è stato il suo creatore, Mike Flanagan, che ha pubblicato un saggio su Bloody Disgusting in cui ha rivelato le origini personali della sua ultima serie scritta e diretta per Netflix, spiegando che la sua (passata) dipendenza dall'alcol ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia.

Una scena di Midnight Mass

Probabilmente, Midnight Mass si è affermato come il lavoro più personale che Mike Flanagan abbia mai scritto e diretto. Distribuita su Netflix la scorsa settimana, la serie è stata incensata da pubblico e critica. Con l'obiettivo di svelare quanto di lui sia contenuto nello show, il regista di The Haunting of: Hill House ha scritto un saggio per Bloody Disgusting - dal titolo The Deeply Personal Horror of Midnight Mass - in cui spiega le origini della serie.

lo show di Mike Flanagan (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Midnight Mass) porta gli spettatori a Crockett Island, un'isoletta ai confini del mondo abitata da un centinaio di persone. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo carismatico prete. La fede degli abitanti è alimentata da una serie di miracoli che risvegliano lo spirito religioso della comunità. La serenità, però, inizia a svanire non appena la verità viene a galla. Protagonista della serie è Padre Paul, motore narrativo di Midnight Mass. A proposito del suo progetto, Mike Flanagan ha rivelato: "Tutte le versioni della mia identità dialogano tra loro nel mio show - il chierichetto, l'ateo, l'uomo fedele alla scienza, il credente, il moderato, lo studente, il genitore, il bambino, l'alcolizzato. Ogni volta che scrivevo una battuta, c'era così tanto che avrei voluto dire! Quante cose conosco e, allo stesso modo, quante cose ignoro!".

Tra i protagonisti principali di Midnight Mass vi è anche Riley Flynn, un ragazzo che ha trascorso i suoi ultimi quattro anni in carcere per aver provocato un incidente mortale. Riley torna a casa a Crockett Island, dove continua a vivere con il rimorso e i sensi di colpa per quanto provocato. Relativamente al suo personaggio, Mike Flanagan ha rivelato: "Per me è molto affascinante considerare le prime stesure della sceneggiatura di Midnight Mass. Il mio passato da alcolizzato ha guidato la scrittura. La prima sequenza mostra Riley Flynn osservare la scena di un omicidio stradale. Lui che era un chierichetto è diventato ateo. Per molti anni ho avuto tantissimo in comune con questo personaggio!".

Mike Flanagan ha continuato: "La mia relazione con l'alcool è stata abbastanza complessa. Nove volte su dieci riuscivo a bere senza provocare alcun problema. La decima volte, però, era davvero problematica e le telefonate di scuse erano terribili. Così, ho imparato a capire di avere impulsi autodistruttivi. Riley parla di una sorta di sabotatore che vive dentro di lui ed esce fuori quando si ubriaca. Ecco, è proprio così!".

Midnight Mass è disponibile in streaming su Netflix.