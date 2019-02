Middle East Now 2019: Asghar Farhadi ospite del festival

Il regista iraniano Asghar Farhadi sarà l'ospite speciale di Middle East Now 2019. Due volte premio Oscar con Una separazione e Il cliente, Farhadi sarà a Firenze per un focus sui film che lo hanno reso famoso e una Master Class aperta al pubblico.

Middle East Now, alla sua decima edizione, dedica un focus al grande regista iraniano Asghar Farhadi, uno degli autori più apprezzati del cinema mondiale, già protagonista al festival in occasione della prima edizione nel 2010. Vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino nel 2009 come miglior regista con il film About Elly, il 2011 e 2012 sono gli anni d'oro che lo consacrano come regista di culto. Con Una separazione, il film di maggior successo del regista iraniano, vince l'Oscar per il miglior film straniero, il Golden Globe, l'Orso d'Oro, il David di Donatello, il British Independent Film Awards e tanti altri riconoscimenti. Il 2017 regala al regista un altro Oscar per il miglior film straniero con Il cliente. Farhadi sarà a Firenze per presentare un focus dedicato ai film che lo hanno portato alla celebrità internazionale, assieme a una Master Class aperta al pubblico. Assieme a lui ci sarà uno dei suoi attori di riferimento, il grande Babak Karimi, protagonista di tanti suoi film.

Protagonista il Remix, la pratica dell'appropriazione e reinterpretazione di input e contenuti culturali, per creare qualcosa di nuovo. Un "modo" di fare arte e cultura molto comune in Medio Oriente oggi (e non solo), una parte di mondo in cui l'Occidente incontra le tradizioni locali insieme alle influenze orientali, e dove il mix di persone, identità, religioni e attitudini è un tratto distintivo forte. Remix come strumento che dà nuove prospettive a una realtà culturale, e nel decimo anniversario del festival anche in modo per guardare indietro a ciò che abbiamo fatto in questi anni - nel presentare cinema, arte contemporanea, musica, cibo, arte e cultura dal medio Oriente - e proiettarsi al futuro in un modo nuovo e diverso.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!