Asghar Farhadi al Museo Nazionale del Cinema di Torino il 17 aprile

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio ad Asghar Farhadi, il regista iraniano più noto al mondo e tra i più apprezzati e premiati maestri del panorama internazionale, due volte Premio Oscar per il miglior film straniero.

Farhadi sarà protagonista di un'attesa Masterclass che si terrà lunedì 17 aprile 2023 alle ore 19:00 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana; a ripercorrere con lui le tappe più importanti della sua carriera ci saranno l'attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour e il critico cinematografico Grazia Paganelli.

Il regista Asghar Farhadi sul set di About Elly

L'Iran contemporaneo, i diritti, il cinema e il confronto sulla pressante attualità sono i temi che emergono dal sottile realismo sociale e psicologico del suo cinema. I suoi film, impegnati, empatici e realisti, sanno raccontare con originalità di stile le contraddittorie dinamiche di una società divisa attraverso i piccoli incidenti della vita quotidiana, esplorando le inevitabili complicazioni dettate dalle differenze di classe, nel contesto del microcosmo dell'Iran contemporaneo.

Cineasta tra i più apprezzati nel panorama internazionale, Asghar Farhadi riceverà la Stella della Mole per aver saputo creare storie con meccanismi quasi pirandelliani, in grado di condurre lo spettatore a riflettere su temi sociali. Una tensione sempre crescente che non pretende di consegnare risposte univoche e facili scorciatoie è la cifra d'autore di Farhadi.

Everybody Knows: Penelope Cruz a Cannes col regista Ashgar Farhadi

Al termine della masterclass, alle 21:00 al Cinema Massimo (Sala Uno), il regista introdurrà la proiezione del film Un eroe (2021), Grand Prix speciale della Giuria al 74o Festival di Cannes.

"Con grande soddisfazione accogliamo a Torino Ashgar Farhadi per la consegna del premio Stella della Mole - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -, soprattutto in un momento storico in cui l'Iran è attraversato dalla più grande azione repressiva dopo quella del 1979: proteste, manifestazioni e scioperi in quella che è soprattutto una rivolta dei giovani, che non accettano più le regole del regime. L'invito a Farhadi è per noi un messaggio chiaro, perché il suo cinema è un'attenta panoramica sulla complessità della vita contemporanea in Iran pur affrontando temi universali. Sono sicuro che la masterclass sarà un momento di incontro e riflessione molto importante".

"Venire a Torino e ricevere il premio Stella della Mole mi riempie di felicità e di orgoglio - dichiara Asghar Farhadi. Felice perché questo omaggio viene da un Paese che nel periodo della mia giovinezza, vedendo i capolavori dei suoi grandi registi, ha contribuito piano piano a formare il mio gusto e a trovare la mia vocazione nel cinema. Un cinema fatto di calore umano, semplicità, cura del dettaglio e pieno di momenti profondi di gente umile. Un cinema lontano dai luccichii ingannevoli. Questa è un'occasione per poter esprimere il mio rispetto nei confronti dei grandi registi che mi hanno influenzato e dire: 'Grazie per avermi insegnato cos'è il valore della vita quotidiana delle persone semplici nel cinema'. Ringrazio inoltre gli organizzatori di questo evento".

Apertura prevendite masterclass Asghar Farhadi: 6 aprile 2023