Mickey 17: il primo poster del film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson

Mentre nel 2024 ci sono ancora un sacco di ottimi film in sala, l'inizio del 2025 si preannuncia davvero ottimo con l'uscita di Mickey 17. Si tratta del prossimo titolo del regista di Parasite, Bong Joon Ho.

Mickey 17 è basato su un popolare romanzo di fantascienza e presenta un'interpretazione selvaggia dell'attore Robert Pattinson. Durante una recente intervista, il regista Bong ha dichiarato di aver chiamato il film Mickey 17 invece di Mickey7 semplicemente perché voleva uccidere il protagonista altre dieci volte, cosa che rende la pellicola ancora più intrigante.

La trama e il cast del film

La descrizione recita: "Lo sceneggiatore e regista premio Oscar di Parasite, Bong Joon Ho, presenta la sua prossima esperienza cinematografica rivoluzionaria, Mickey 17. L'improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si è trovato nella straordinaria circostanza di lavorare per un datore di lavoro che richiede il massimo impegno nel lavoro... morire, per vivere".

He really should have read the "terms and conditions." #Mickey17 - only in theaters January 31, 2025. pic.twitter.com/l65qYsO7zM — Mickey 17 (@Mickey17Movie) October 9, 2024

Scritto e diretto da Bong Joon Ho, Mickey 17 ha nel cast Robert Pattinson (The Batman, Tenet), Naomi Ackie (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), Steven Yeun (Nope), Toni Collette (Hereditary) e Mark Ruffalo (Povere Creature!).

Mickey 17 è prodotto da Dede Gardner (Moonlight e 12 anni schiavo), Jeremy Kleiner (Moonlight e 12 anni schiavo), Bong Joon Ho e Dooho Choi (Okja, Snowpiercer). È basato sul romanzo di fantascienza Mickey 7 di Edward Ashton. I produttori esecutivi sono Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins. Darius Khondji (Oscar nomination for Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths, Okja) è il direttore della fotografia, Fiona Crombie (Oscar nomination for The Favourite, Cruella) la production designer. Il supervisore degli effetti visivi è Dan Glass (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw). Catherine George (Okja, Snowpiercer) è la costume designer. Mickey 17 verrà distribuito nelle sale di tutto il mondo da Warner Bros. il 28 gennaio 2025.