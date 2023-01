Michelle Williams sull'interesse dei paparazzi per la morte di Heath Ledger: "Impedisce di vivere la tua vita"

La prematura scomparsa di Heath Ledger ha sconvolto tutto il mondo, e l'amato attore si è lasciato alle spalle non soltanto una carriera che aveva ancora moltissimo da dare, ma anche alcuni affetti importanti. Michelle Williams, che si è poi risposata, ha condiviso con lui un'importante storia d'amore in gioventù da cui nacque loro figlia Matilda. A distanza di anni l'attrice ha rivelato quanto è stata dura tenere a bada i paparazzi in uno dei momenti più difficili della sua vita.

"Quella sensazione di essere continuamene osservata è molto, molto profonda", ha detto Michelle Williams durante una recente intervista con il Guardian, "Perché t'impedisce di vivere la tua vita. Per un po' questa è stata quasi un vero impedimento, al punto che ci siamo trasferite fuori città".

Così ha raccontato del trasferimento e del modo in cui ha influito sulla vita sua e della figlia: "Abbiamo vissuto in campagna perché mi sentivo più capace di stare lì che in una vita in cui ero continuamente osservata da qualcuno", per poi sottolineare che un'esperienza del genere cambia per sempre "il modo in cui ti muovi nel mondo".