Michelle Williams incinta del terzo figlio: "È una vera gioia"

Michelle Williams aspetta il suo terzo figlio: l'attrice nominata all'Oscar, 41 anni, e suo marito Thomas Kail, 44 anni, daranno il benvenuto al bambino questo autunno, secondo quanto riportato da Variety. Sarà il secondo figlio per la coppia: il loro figlio, Hart, è nato nel 2020, mentre la star ha anche una figlia di 16 anni, Matilda, nata dalla sua relazione con il compianto Heath Ledger.

"È una vera gioia", ha dichiarato la Williams durante un'intervista di Variety. "Con il passare degli anni ti chiedi che cosa il tempo può avere ancora in serbo per te. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto sta per succedere ancora una volta. Quella fortuna non è persa, né per me né per la mia famiglia".

L'attrice ha dato alla luce Hart durante il lockdown e ha rivelato che crescere un bambino l'ha aiutata a mettere in prospettiva le spaventose notizie dell'era della pandemia. "Era un promemoria che la vita continua", ha continuato la star. "Il mondo in cui abbiamo messo al mondo il bambino non è quello che volevamo per lui, ma questo al bambino non interessa. Lui sperimenta la gioia assoluta della scoperta e la felicità di una casa amorevole".

Michelle Williams ha anche rivelato che essere madre l'ha anche resa anche un'attrice migliore e una donna più impegnata: "Non c'è niente che ti faccia desiderare un mondo migliore come crescere un bambino. È l'atto creativo per eccellenza."