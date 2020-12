Michelle Pfeiffer conserva la frusta da Catwoman nel suo armadio (VIDEO)

Michelle Pfeiffer ha rivelato di conservare anche la frusta da Catwoman nel suo armadio: in un video, l'attrice ha mostrato come maneggia la frusta.

Michelle Pfeiffer è una temibile e supersexy Catwoman

Tra i ruoli più iconici interpretati da Michelle Pfeiffer, sarebbe impossibile non annoverare quello di Catwoman in Batman - Il Ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992. In occasione di un'intervista con Laura Brown per Ladies First, l'attrice ha rivelato di conservare la frusta da Catwoman nel suo armadio. Anche in passato, Michelle Pfeiffer ha dichiarato di essere particolarmente legata al ruolo e di aver portato a casa alcuni particolari oggetti di scena.

Principalmente, Michelle Pfeiffer è rimasta legata alla frusta che il personaggio di Catwoman ha usato in Batman - il ritorno di Tim Burton. Tuttavia, secondo l'attrice, utilizzare una frusta del genere dentro casa è abbastanza complesso. Come riportato da Comic Book, un estratto video dell'intervista postato su Twitter da Laura Brown mostra veramente l'attrice prendere la frusta dal suo guardaroba. Allo sguardo scioccato della conduttrice, Michelle Pfeiffer ha risposto dicendo che una frusta del genere può essere molto pericolosa, a maggior ragione se usata in casa.

Il personaggio di Catwoman è stato interpretato per la prima volta da Julie Newmar nella serie TV con Adam West. Tuttavia, ad aver sdoganato il personaggio presso il pubblico più pop è stata proprio Michelle Pfeiffer nel 1992. In un'intervista del 2017 con The Hollywood Reporter, l'attrice ha rivelato quanto fosse profonda la connessione tra lei e Catwoman: "Da ragazza, ero totalmente ossessionata da Catwoman. Quando ho sentito che Tim Burton avrebbe diretto un film su Batman e che il personaggio era già stato assegnato, mi sono sentita distrutta. All'epoca, era stata scelta Annette Bening che, però, rimase incinta. Il resto è storia". Già in un video pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso anno, Michelle Pfeiffer aveva mostrato la frusta e aveva scritto: "Guardate cos'ho trovato".

La prossima Catwoman cinematografica sarà interpretata da Zoe Kravitz in The Batman di Matt Reeves, che arriverà in sala il 4 marzo 2022.