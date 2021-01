Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney stsr di Black Site

Michelle Monaghan, Jai Courtney e Jason Clarke saranno i protagonisti dell'action thriller intitolato Black Site, un nuovo progetto prodotto dal team che ha portato al successo John Wick e Hotel Mumbai.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di febbraio in Australia, location che permetterà di dover rispettare delle linee guida meno rigide, ovviamente dopo la quarantena prevista per chiunque arrivi dall'estero, sul set rispetto a quanto accade nel resto del mondo.

Black Site racconterà la storia di un gruppo di agenti che si ritrovano in una località segreta della CIA e che devono lottare per sopravvivere contro il malvagio Hatchet. Il detenuto, incredibilmente pericoloso, riesce a fuggire e i suoi progetti misteriosi e mortali hanno in breve tempo delle terribili conseguenze.

La produzione non ha svelato i ruoli che saranno affidati a Jason Clarke, Michelle Monaghan e Jai Courtney.

Alla regia ci sarà l'esordiente Sophia Banks, mentre la sceneggiatura è firmata da Jinder Ho.

La produzione è invece curata da Basil Iwanyk ed Erica Lee, già nel team di John Wick e Sicario, che hanno lanciato nel 2020 la loro casa di produzione Asbuy Park Pictures.

Lee, parlando di Sophia Banks, ha dichiarato: "Eravamo grandi fan dei suoi cortometraggi e stavamo cercando il progetto giusto con cui collaborare. Sophia ha un approccio visivo unico e il suo approccio a Black Site ci ha conquistati".