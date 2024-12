Michele Morrone reciterà con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried in The Housemaid

Michele Morrone, dopo aver ottenuto una parte da protagonista nel film biografico su Maserati, ha ottenuto un nuovo ruolo in un progetto molto atteso. L'attore, diventato una star internazionale grazie a 365 Giorni, reciterà infatti in The Housemaid, diretto da Paul Feig.

Cosa racconterà The Housemaid

Il regista aveva già collaborato con Michele Morrone in occasione di Un piccolo favore 2 e ora l'attore italiano reciterà accanto a Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar nell'adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Freida McFadden.

Morrone sul red carpet

La sceneggiatura di The Housemaid è stata firmata da Rebecca Sonnenshine. Al centro della trama ci sarà Millie, il ruolo affidato a Sweeney, una giovane donna in difficoltà che è felice di poter avere un nuovo inizio nella vita grazie al lavoro come governante a casa di Nina (Seyfried) e Andrew (Sklenar), una coppia benestante. La ragazza scopre tuttavia ben presto che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi rispetto ai propri.

La carriera dell'attore italiano

Morrone, attore e modello che ha posato per varie campagne e servizi fotografici nel mondo della moda, è diventato famoso in tutto il mondo con la parte di Massimo Torricelli nel film polacco 365 Giorni, in cui il protagonista rapisce Laura e sostiene che in un anno si innamorerà di lui. Il film, tra i più visti nel 2020 in streaming e molto discusso per le scene di sesso e la storia d'amore dalle caratteristiche negative, ha avuto due sequel.

L'attore ha poi recitato nel film Bunny-Man, con Bella Thorne, ed è attualmente impegnato nelle riprese di Maserati: The Brothers, progetto su cui sta lavorando Bobby Moresco. Michele avrà la parte di Alfieri Il Maserati e reciterà accanto ad Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba.