Michele Morrone nel cast del film Maserati: The Brothers accanto ad Anthony Hopkins

L'attore Michele Morrone è stato scelto come protagonista del film Maserati: The Brothers, nel cui cast c'è anche Anthony Hopkins.

Sarà Michele Morrone, protagonista in precedenza di 365 Giorni, ad affiancare Anthony Hopkins nel film Maserati: The Brothers, il progetto biografico che sarà diretto da Bobby Moresco.

Il lungometraggio sarà prodotto dalla casa di produzione The Andrea Iervolino Company, lanciata recentemente dal produttore italiano che si occuperà di progetti per il cinema e la televisione.

I protagonisti di Maserati: The Brothers

L'attore Michele Morrone avrà il ruolo di Alfieri Il Maserati nel progetto dedicato alla famiglia che ha fondato la famosa casa automobilistica. L'attore Anthony Hopkins interpreterà invece la parte del finanziere italiano che sostiene economicamente i fratelli Maserati.

La casa automobilistica Maserati è stata fondata nel 1914 in un garage della città di Bologna da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto. La prima auto da corsa da Gran Premio della Maserati, chiamata "Tipo 26", è il veicolo che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi fatale. Alfieri morì pochi anni dopo, il 3 marzo 1932, all'età di 44 anni per complicazioni legate a quell'incidente.

Morrone sul red carpet

Iervolino ha dichiarato: "Sono profondamente impegnato nel promuovere gli attori italiani in tutto il mondo, e il casting di Michele Morrone in un ruolo così importante è un passo in avanti verso quell'obiettivo. La mia missione è di vedere un giorno l'Italia produrre le proprie star del cinema globali e credo che siamo lungo il percorso giusto. Sostenendo questo talento, possiamo accelerare quell'internalizzazione del cinema italiano, trasformandolo alla fine in una vera industria riconosciuta a livello mondiale".

Altri 365 giorni, la recensione: Netflix e il potere delle due F

La carriera dell'attore italiano

Michele Morrone ha recitato nel film 365 Giorni, diventato un successo internazionale dopo la distribuzione su Netflix.

L'attore italiano, prossimamente, sarà tra i protagonisti anche di Subserience accanto a Megan Fox, e di A Simple Favor 2, il sequel diretto da Paul Feig con star le attrici Blake Lively e Anna Kendrick.