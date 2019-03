Michele Bravi, il primo post dopo l'incidente stradale: "Vi voglio bene"

Michele Bravi è ritornato attivo sui social dopo aver causato un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna e nel suo post ringrazia i fan per l'affetto.

Michele Bravi è ritornato ad aggiornare i suoi fan su Instagram dopo cinque mesi dal drammatico incidente stradale che ha causato compiendo un'inversione con la sua auto e in cui ha perso la vita una motociclista.

Il cantante ha infatti condiviso una foto bianca accompagnata da alcune frasi "Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene". Il vincitore di X-Factor si è così rivolto ai tanti fan che in questi mesi hanno continuato a scrivergli sui social per sostenerlo.

Michele Bravi, dopo aver provocato la morte della donna mentre era alla guida, è stato sottoposto ai test, con risultato negativo, per verificare se si fosse seduto dietro al volante dopo aver assunto droga o alcol, e contro di lui è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il giovane ha deciso di cancellare tutti gli impegni e gli eventi a cui avrebbe dovuto partecipare e ha deciso di trasferirsi a Città di Castello, in Umbria, per stare insieme alla sua famiglia.

Il suo post ha dato vita a nuove dimostrazioni di affetto, anche da parte di star come Maria Grazia Cucinotta e della sua amica e collega Chiara Galiazzo, con messaggi in cui viene ribadito l'affetto provato nei suoi confronti e lo si invita a ricominciare la propria vita, e carriera, un passo per volta con l'aiuto degli amici e delle persone che gli vogliono bene.