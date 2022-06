Amici 22, Michele Bravi nuovo professore di canto?

Michele Bravi sarà il nuovo professore di canto della prossima edizione di Amici: l'indiscrezione, riportata dal quotidiano Il Messaggero, per il momento non è stata confermata e commentata dai diretti interessati.

I preparativi per la nuova stagione di Amici, la ventiduesima del talent di Maria De Filippi, sono iniziati. In queste ore iniziano i casting con cui si decideranno i nuovi allievi della scuola. Secondo alcuni indiscrezioni, riportate dal quotidiano romano, Michele Bravi sarà presente in qualità di prossimo professore di canto.

"Secondo fonti vicine al cantante - si legge sul quotidiano romano - sembrerebbe che sarà proprio lui da domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto". I casting inizieranno oggi 14 giugno, le indiscrezioni del giornale continuano "Domani i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell'indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c'è tra Bravi e Maria De Filippi".

Non è chiaro quindi chi tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli cederà il suo posto a Michele, anche se le indiscrezioni puntano sulla conduttrice radiofonica. Il cantante confessò che durante il difficile momento, seguito all'incidente stradale in cui fu coinvolto, dove perse la vita una donna, una delle persone del mondo dello spettacolo a non averlo mai abbandonato è stata proprio Maria De Filippi che lo volle nel cast di Amici Speciali, che segnò il suo ritorno su un palco e in televisione.