Michel Piccoli, morto l'attore francese: recitò in Habemus Papam

Michel Piccoli è morto all'età di 94 anni: l'attore francese aveva recitato in Todo Modo di Elio Petri e più recentemente in Habemus Papam di Nanni Moretti.

L'attore francese Michel Piccoli è morto oggi, all'età di 94 anni: lo ha confermato la sua famiglia con un comunicato rilasciato dall'agenzia AFP. Piccoli aveva recitato con alcuni dei più grandi registi, da Elio Petri a Nanni Moretti, Ferreri, Roger Vadim.

Nato a Parigi da una famiglia di musicisti metà francese e metà di origini italiane, Michel Piccoli fece il suo esordio cinematografico nel 1945 con il film Silenziosa minaccia.

Dopo numerose apparizioni sul grande schermo per autori come Luis Buñuel e Jean Renoir, Piccoli si fa conoscere dal grande pubblico con un ruolo ne Il Disprezzo, del 1963, diretto da Jean-Luc Godard. Seguiranno Diario di una cameriera, La calda pelle, Vagone letto per assassini quindi ancora Bella di giorno, di Bunuel, Dillinger è morto, Topaz del grande Alfred Hitchcock.

Recentemente aveva recitato in Habemus Papam di Nanni Moretti e in Holy Motors di Leos Carax.

Michel Piccoli è stato sposato tre volte, tra cui una con la collega Juliette Gréco. Dal suo primo matrimonio con Eléonore Hirt ha avuto una figlia, Anne-Cordélia.