Michael Sheen e Ruth Wilson in A Very Royal Scandal, serie basata sull'intervista incubo del Principe Andrea

I reali inglesi hanno fornito spesso e volentieri motivi di imbarazzo alla Corona. Adesso Amazon rivangherà uno di questi momenti disastrosi realizzando una miniserie ispirata alladevastante intervista rilasciata dal Principe Andrea alla giornalista di Newsnight Emily Maitlis. La serie in tre parti sarà intitolata A Very Royal Scandal e vedrà Michael Sheen nei panni del Principe Andrea e Ruth Wilson in quelli di Maitlis.

Ruth Wilson nella serie Luther

Come rivela Variety, la produzione della miniserie è già in corso. Al centro dello show l'esperienza personale e professionale di Emily Maitlis come acclamata giornalista di Newsnight che la porterà a ottenere un'intervista col Principe. Nell'intervista del 2019 lunga due ore, il figlio di Elisabetta II ha toccato temi "caldi" come i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, l'imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, cercando di negare goffamente ogni coinvolgimento. Andrea ha, inoltre, negato di aver mai incontrato Virginia Roberts Giuffre, che lo ha accusato di violenza sessuale quando era minorenne, mentre in rete iniziavano a circolare numerose foto con lui in compagnia della giovane.

Nel cast della miniserie anche Joanna Scanlan nel ruolo di Amanda Thirsk, Alex Jennings in quello di Sir Edward Young ed Éanna Hardwicke nei panni di Stewart Maclean. La serie segue i successi passati di Amazon con A Very English Scandal, con Hugh Grant e Ben Whishaw, e A Very British Scandal, con Claire Foy e Paul Bettany.

A Very Royal Scandal è firmato da Jeremy Brock ed è diretto da Julian Jarrold.