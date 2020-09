Michael Schumacher, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: ”Comunica solo con gli occhi”

Elisabetta Gregoraci ha svelato che Michael Schumacher comunica solo con gli occhi. Durante il Grande Fratello Vip 5 la showgirl ha rivelato alcuni particolari sullo stato di salute del grande campione automobilistico che la famiglia non aveva mai voluto far sapere alla stampa.

Dal Grande Fratello Vip 5 arrivano inaspettatamente degli aggiornamenti inediti sulle condizioni di Michael Schumacher. È stata Elisabetta Gregoraci a rompere il muro di silenzio che la famiglia del campione tedesco ha costruito attorno allo stato di salute dell'ex pilota della Ferrari, interrotto solo da qualche scarno bollettino medico.

Parlando con i suoi compagni di viaggio la Gregoraci ha detto: "La moglie ha allestito un ospedale in casa". La showgirl poi ha svelato dove si è trasferita la famiglia Schumacher: "Sua moglie ha deciso di trasferirsi sull'isola iberica e lì s'è premurata di dotare la residenza di tutte le attrezzature necessarie per garantire la migliore assistenza possibile". Le esternazioni della conduttrice televisiva su Schumacher sono continuate, sebbene sia a conoscenza della volontà di massima riservatezza chieste dalla moglie Corinna "Lui non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono".

Una delle tre persone che può visitare Schumacher è sicuramente Jean Todt, l'ex direttore generale della Scuderia Ferrari ha detto numerose volte che ha visto Michael ma, a differenza di Elisabetta Gregoraci, non si è mai lasciato sfuggire nessun dettaglio sullo stato di salute del suo ex pilota. L'ultima volta che lo ha visitato Todt ha detto: "Sta lottando, possiamo solo stargli vicino".

L'incidente di Michael Schumacher risale al 29 dicembre 2013, quella mattina il campione tedesco è finito fuori pista durante una discesa con gli sci, nella caduta ha battuto violentemente la testa contro una roccia, il casco è stato perforato dall'asta di supporto di una videocamera sportiva che gli ha toccato il cranio.

Il vincitore di sette titoli mondiali di Formula Uno è stato operato e messo in coma farmacologico dai medici dell'Ospedale Universitario di Grenoble. Nel settembre del 2014, dopo un periodo di riabilitazione, la famiglia ha comunicato che Michael era a casa mantenendo un silenzio assoluto sulle sue condizioni, silenzio rotto oggi da Elisabetta Gregoraci.