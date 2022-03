Chi sono i figli di Michael Schumacher, Gina Maria e Mick

Michael Schumacher, considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1, è sposato dal 1º agosto 1995 con Corinna Betsch, con la quale ha avuto due figli: Gina Maria, nata il 20 febbraio 1997 e Mick, nato il 22 marzo 1999.

Non sappiamo molto a proposito di Gina Maria, la primogenita del grande campione di Formula 1, se non che ha una grande passione per i cavalli ereditata da sua madre, Corinna, che è una campionessa di equitazione. Parlando di papà Michael, durante un'intervista recente, la figlia maggiore ha dichiarato: "Quando tornava a casa dopo il lavoro, ci chiedeva di raccontargli cosa avevamo fatto e ci ascoltava, trovava sempre tempo per stare con noi."

Mick, invece, ha deciso di seguire le orme del padre divenendo pilota a sua volta anche se, dopo il famigerato incidente subito da Schumacher, la vita della famiglia ed il suo percorso professionale sono cambiati radicalmente. Oggi Mick, attivo in Formula 1 con la Haas, è membro dal 2019 della Ferrari Driver Academy e ha vinto la F3 europea nel 2018 e la Formula 2 nel 2020.

"Se penso al passato vedo noi quattro che ci divertiamo da qualche parte. È ingiusto che quei momenti non ci siano più. Io e papà abbiamo in comune una grande passione. Mi piacerebbe parlare con lui di automobilismo, è un pensiero che non mi abbandona mai. Lui era il mio eroe, il mio idolo, pensavo che un giorno avrei voluto essere come lui," ha dichiarato il ragazzo a proposito del padre, Michael Schumacher.