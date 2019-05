Michael Radford regista di Sweethearts, film sulla storia d'amore di Jeanette MacDonald e Nelson Eddy

Michael Radford sarà il regista di Sweethearts, il film biografico che racconterà la storia d'amore tra Jeanette MacDonald e Nelson Eddy.

Il progetto sarà prodotto da Eve Pomerance tramite la sua Major Motion Pictures in collaborazione con un team composto da Bill Black, Attit Shah e Amanda Kiely.

Jeanette MacDonald e Nelson Eddy lavorarono per la prima volta insieme nel 1935, in occasione del lungometraggio intitolato Naughty Marietta, con la regia di W.S. Van Dyke. Le due star furono impegnate davanti alla macchina da presa per altri otto progetti destinati al grande schermo. In quel periodo Eddy e Louis B. Mayer, il capo della MGM che controllava la vita e la carriera dell'attrice, si ritrovarono a essere rivali per il cuore di Jeanette.

Michael Radford inizierà le riprese tra qualche mese in Spagna e in carriera ha diretto film come White Mischief, Il Postino e Il Mercante di Venezia.

La musica del silenzio: la vita di Andrea Bocelli è una cavalcata nel biopic di Michael Radford