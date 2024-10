Michael Keaton ai sostenitori di Donald Trump e Elon Musk: "Non vi rispettano, pensano che siate stupidi"

Nelle ultime ore, Michael Keaton ha pubblicato un video su Instagram in cui si è rivolto direttamente alle persone che partecipano ai comizi di Donald Trump e Elon Musk.

L'interprete di Batman e Beetlejuice ha ricordato ai sostenitori di Trump e Musk che questi ultimi "non vi rispettano davvero", quindi perché partecipare a uno dei loro comizi? Keaton sostiene pubblicamente Kamala Harris alle prossime elezioni presidenziali e di recente ha fatto campagna per lei nello Stato della Pennsylvania.

"Per alcuni di voi, soprattutto giovani, che stanno pensando di partecipare a un comizio di Musk e Trump... Non vi rispettano davvero, ridono di voi alle vostre spalle, pensano che siate stupidi", ha affermato Keaton nel video. "Non vogliono uscire con voi. Non hanno nulla in comune con voi. Non sono i vostri bro".

Keaton, quindi, ha proseguito con esempio: "Quando Trump anni fa ha detto 'Potrei sparare a qualcuno sulla Quinta Strada e loro voterebbero comunque per me', in pratica sta dicendo che queste persone sono così stupide e così idiote che voterebbero comunque per lui. Non hanno alcun rispetto per voi, credetemi".

La campagna di Harris ha recentemente condiviso un altro video di Keaton mentre faceva campagna nella Pennsylvania occidentale, che l'attore ha definito "un'area molto importante per queste elezioni".

"Quello che voglio dire a tutti gli under 30 è che avete la possibilità di essere un eroe", ha insistito Keaton. "Avete la possibilità di fare la differenza. È su questo che mi concentro. La situazione sta diventando davvero spaventosa. Io? Se [Trump] viene eletto, è probabile che me la caverò. La classe media non se la caverà. Se sei giovane, non te la starai passando bene. Vi dico che le cose andranno male. Odio essere un tipo così negativo. Come ha detto Kamala, non torneremo indietro".

Alla domanda se sarebbe interessato a girare un terzo capitolo della saga di Tim Burton, l'attore non ha esitato nemmeno per un momento: "Oh sì, ne farei uno ogni anno, sì". Keaton, già in precedenza, aveva espresso il suo entusiasmo nei confronti della saga diretta da Burton che è tornata nelle sale con un sequel dopo un'attesa lunghissima durata ben 36 anni.

Il regista, tuttavia, non ha parlato in modo chiaro della possibilità di realizzare un terzo film. Il secondo capitolo della storia ha comunque già incassato oltre 400 milioni di dollari al box office, a fronte di un budget di 100 milioni. L'accoglienza del pubblico e della critica è stata inoltre piuttosto positiva, situazione che potrebbe convincere Warner Bros a dare il via libera alla produzione di un terzo film.