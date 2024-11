Tom Hanks viene scambiato spesso per un collega famoso: "Siamo una sorta di strani sosia da parecchio tempo"

Tom Hanks ha partecipato da ospite all'ultima puntata del podcast Happy So Confused, e tra le varie storie che ha raccontato ha incuriosito particolarmente i fan quando ha svelato di essere stato scambiato in diverse occasioni per un suo illustre collega di Hollywood.

Nonostante sia uno degli attori più famosi al mondo, anche Tom Hanks in alcuni casi non viene subito riconosciuto dai fan, convinti di avere davanti a loro un'altra star di Hollywood invece di colui che ha vinto per ben due volte il premio Oscar grazie a Forrest Gump e Philadelphia.

Scambio d'identità

L'attore con il quale Hanks viene spesso confuso è la star di Batman e Birdman Michael Keaton. Un errore che non disturba affatto Hanks, ormai abituato da tempo a convivere con questo tipo di situazione:"Keaton, sempre con Keaton" ha risposto in merito alla domanda "Io e Michael siamo una specie di strani sosia da molto tempo".

Primo piano di Michael Keaton in Batman

"Non mi dicono esattamente Beetlejuice, Beetlejuice ma spesso mi chiedono se ero io in quel film, mi capita spesso" ha spiegato la star, da anni un grande estimatore di Michael Keaton, come confessò anche in una puntata del The Graham Norton Show, quando disse che non sarebbe mai riuscito ad interpretare Batman come fece lui.

Un Batman senza eguali

"Michael Keaton è stato un Batman favoloso" disse Hanks durante il programma "Era misterioso. Se avessi preso un cattivo e l'avessi scosso così [mima il gesto di Batman nel film] e mi avesse chiesto chi sono e mi avesse sentito dire 'Sono Batman!' non avrebbe funzionato, indipendentemente da cosa avessero fatto al modulatore di voce".

A distanza di trent'anni da Forrest Gump, Tom Hanks tornerà presto sul grande schermo in un film di Robert Zemeckis scritto da Eric Roth e al fianco di Robin Wright, Here, basato sul graphic novel di Richard McGuire del 2014.