Michael Keaton ammette: "Non ho mai visto un intero film Marvel o DC"

Michael Keaton ha svelato che non ha mai finito la visione di un film Marvel o DC.

L'attore, che ha ripreso il ruolo di Batman nel film The Flash e ha interpretato l'Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming, ha condiviso la rivelazione in un'intervista rilasciata a Variety.

Parlando della sua esperienza con i film tratti dai fumetti, Michael Keaton ha spiegato: "So che le persone non ci crederanno, ma non ho mai visto una versione intera di uno qualsiasi di questi film, nessun film Marvel o di altri studios. E non lo dico che non li vedo perché sono intellettuale, credetemi! Non è così".

La star del cinema ha sottolineato: "Semplicemente guardo poche cose. Inizio a guardare e penso sia grandioso, e vedo tre episodi, ma ho altre cose da fare!".

Michael ha però raccontato che è stato felice di girare The Flash dopo aver letto la sceneggiatura firmata da Christina Hodson: "La scrittura era davvero buona. Quindi ho pensato, perché no? Penso sia bello poter immergersi in quella storia e sono curioso di vedere se riesco a farcela".

La versione di Batman che apparirà nel film con Ezra Miller, secondo Keaton, sarà dark come la prima volta che ha interpretato il ruolo nei progetti di Tim Burton.

L'interprete di Bruce Wayne ha aggiunto che sembrava divertente ritornare nel mondo dei supereroi: "Ero curioso di scoprire come sarebbe stato dopo così tanti anni. Non tanto per quanto riguarda me, ma semplicemente ero curioso pensando a quella realtà, stranamente, a livello sociale. L'intera cosa è gigantesca. Hanno il loro intero mondo. Guardando il DCU da outsider ero stupito".