Michael Keaton: l'attore comincerà a usare il suo vero nome da questo momento in poi

Michael Keaton torna sul grande schermo in Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, che punta a superare i 100 milioni di dollari nel weekend di apertura al botteghino nazionale. L'atteso sequel potrebbe essere l'ultima volta che l'attore candidato all'Oscar viene ufficialmente accreditato come Michael Keaton, che è stato il suo nome d'arte fin dall'inizio della sua carriera nel 1978.

Batgirl, Michael Keaton sulla cancellazione del film: "Non mi importa, ho ricevuto un gran bell'assegno"

Il nome di nascita di Michael Keaton

Parlando con la rivista People, Keaton ha dichiarato che intende cambiare il suo nome d'arte in qualcosa di più vicino al suo nome di nascita, Michael Douglas. Keaton non poteva usare il suo vero nome quando ottenne la tessera dello Screen Actors Guild alla fine degli anni '70, perché a Hollywood c'era già un Michael Douglas (e per giunta molto noto). E il nome Mike Douglas era stato preso da un conduttore di talk show.

"Stavo sfogliando - non ricordo se fosse un elenco telefonico", ha detto Keaton a proposito del suo cognome d'arte. "Devo aver detto: 'Devo pensare a qualcosa'. E mi sono detto: 'Oh, Keaton sembra ragionevole'".

American Assassin: un primo piano di Michael Keaton

Keaton ha detto che in futuro vorrebbe usare un ibrido di entrambi i nomi per i crediti nei film: Michael Keaton Douglas. Ha rivelato che voleva usare questo nome per il suo ultimo lavoro da regista, La memoria dell'assassino, di cui è stato anche protagonista, ma di essersene poi dimenticato. "Ho detto: 'Ehi, solo come avvertimento, il nome nei titoli sarà Michael Keaton Douglas'. E mi è sfuggito del tutto", ha detto Keaton. "E ho dimenticato di dare loro abbastanza tempo per inserirlo e crearlo. Ma succederà presto".

Keaton ha recitato in La memoria dell'assassino, nel ruolo di un sicario che cerca di fare ammenda con il figlio prima che la demenza prenda il sopravvento. Il cast di supporto comprende James Marsden, Suzy McKinnon, Marcia Gay Harden e Al Pacino.

Dalla recensione di Variety: "La memoria dell'assassino è un thriller setoso e affascinante diretto dalla sua star. Oltre a essere un noir che ti tiene incollato esattamente come dovrebbe fare un noir, è forse uno dei migliori drammi sulla demenza mai visti".