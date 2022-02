Michael Jackson: la sua vita diventa un film realizzato dai produttori di Bohemian Rhapsody

La vita e la carriera di Michael Jackson diventeranno un film intitolato, semplicemente Michael. A produrlo sarà Graham King, già nel team che ha portato al successo Bohemian Rhapsody con Rami Malek, in collaborazione con John Branca e John McClain, che si occupano delle opere legate alla popstar.

La sceneggiatura di Michael, che verrà prodotto da Lionsgate, sarà firmata da John McClain, autore di progetti come The Aviator e Il Gladiatore.

Joe Drake, a capo di Lionsgate, ha dichiarato annunciando il progetto su Michael Jackson: "Sono davvero entusiasta per il fatto che Lionsgate sarà parte di questo epico film ed elettrizzato nel poter lavorare con Graham, che ha dimostrato di essere in grado di ottenere successo raccontando storie di vite iconiche, da Bohemian Rhapsody ad Ali. Quando il suo talento viene unito a quello di John, non potremmo essere in mani più straordinarie".

King ha inoltre aggiunto: "Ho incontrato per la prima volta la famiglia Jackson nel 1981 e sono onorato nel portare sul grande schermo il loro lascito. Mentre ero seduto al Dodger Stadium assistendo al Victory Tour, non avrei mai potuto immaginare che quasi 38 anni dopo avrei ottenuto il privilegio di far parte di questo film".

Katherine Jackson, la madre del cantante, ha sottolineato: "Fin da quando Michael era un bambino, amava la magia del cinema. Come famiglia siamo onorati che la nostra storia prenda vita sul grande schermo".

Il progetto, secondo la descrizione ufficiale, offrirà un ritratto approfondito di un uomo complicato che è diventato il Re del Pop, portando in vita le sue iconiche performance e offrendo uno sguardo al suo processo artistico e alla vita personale.

Michael Jackson ha venduto in carriera oltre 400 milioni di dischi, dovendo però fare i conti con le accuse di molestie sessuali e pedofilia.