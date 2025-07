Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora

Il film biografico su Michael Jackson, intitolato semplicemente Michael, uscirà nelle sale cinematografiche tradizionali e in quelle IMAX di tutto il mondo il 24 aprile 2026, un posticipo di ben sei mesi rispetto alla data d'uscita inizialmente prevista di ottobre.

Lionsgate distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre Universal si occuperà della distribuzione nel resto del mondo, ad eccezione del Giappone, dove sarà distribuito da Kino Films. La pellicola è diretta da Antoine Fuqua, con John Logan come sceneggiatore e Jaafar Jackson nel ruolo del Re del Pop. Il produttore è Graham King, vincitore di un Oscar per The Departed.

Michael esplorerà il percorso della superstar globale che l'ha portata a diventare famosa in tutto il mondo e riconosciuto universalmente come il Re del Pop, presentando uno sguardo intimo sulla vita e l'eredità duratura di uno degli artisti più influenti e pionieristici che il mondo abbia mai conosciuto, si legge nella sinossi.

Michael Jackson, i motivi del posticipo e il budget immenso

Michael Jackson

Il CEO della Lionsgate Jon Feltheimer aveva dichiarato lo scorso maggio che il film sarebbe stato "probabilmente" rinviato al 2026. Sebbene le riprese siano terminate nel maggio 2024, il progetto ha subito delle estenuanti riprese aggiuntive e ha richiesto un lungo lavoro in fase di montaggio.

In precedenza, si era discusso della possibilità di distribuire il film in due parti. Secondo le ultime notizie, il budget di produzione del film ammonta a 155 milioni di dollari.

Michael vede anche Colman Domingo e Nia Long nei panni dei capifamiglia Joe e Katherine Jackson. Miles Teller interpreta John Branca, avvocato e consulente di Jackson. Larenz Tate interpreta il fondatore della Motown Records Berry Gordy, con Laura Harrier nel ruolo della dirigente musicale Suzanne de Passe e Kat Graham in quello di Diana Ross.

Il biopic parlerà delle accuse di abusi sessuali su minori?

Leaving Neverland

Inizialmente, era stato riportato che la pellicola di Fuqua non avrebbe affrontato la questione delle accuse rivolte a Jackson, in particolare quelle riguardanti i presunti abusi su minori e per cui la star fu coinvolta in un lungo processo di altissima risonanza mediatica a partire dal 1993. Tuttavia, la recente indiscrezione secondo cui il film sarebbe stato suddiviso in due parti distinte, aveva lasciato intendere che la parte relativa alle accuse sarebbe stata affrontata dal film.

Questa nuova e unica data d'uscita, invece, conferma che Michael Jackson sarà un solo film, non diviso in due parti, con la storia che potrebbe tranquillamente essere stata compressa per avere una durata sostenibile attraverso la distribuzione singola nelle sale di tutto il mondo.