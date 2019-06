Michael Jackson: sua sorella Janet è convinta che le nuove accuse non avranno conseguenze

Janet Jackson ha interrotto il suo silenzio per commentare le nuove accuse rivolte al fratello Michael Jackson.

La popstar, dopo la sua morte, è infatti al centro delle polemiche causate dalle rivelazioni contenute nel documentario Leaving Neverland, in cui si sostiene che abusasse regolarmente dei minori ospiti nella sua tenuta.

Janet ha ora dichiarato di essere convinta che Michael Jackson manterrà il proprio posto nel cuore dei fan: "Amo quando vedo che i ragazzini lo imitano, quando gli adulti ascoltano ancora la sua musica. Semplicemente ti fa capire l'impatto che la mia famiglia ha avuto sul mondo. Spero di non sembrare in alcun modo arrogante, è solo una constatazione. Si tratta realmente del disegno di Dio, sono semplicemente grata per tutto questo".

La cantante ha deciso recentemente di non esibirsi durante la cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame a causa della sua messa in onda su HBO, la tv via cavo che ha trasmesso il documentario in due parti, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Leaving Neverlan.

Sua madre Katherine, invece, ha espresso un parere più duro in cui dichiara la sua convinzione che Wade Robson stia mentendo: "Tutti lo possono dire, conoscono Michael. Wade semplicemente vuole dei soldi". La donna ha proseguito sostenendo che anche i casi che ha affrontato la popstar in vita fossero basati sul desiderio di trarre profitto della situazione: "Non ne avevo dubbi. So che non l'ha fatto... entrambe le famiglie hanno mentito".

