Michael J. Pollard, morto l'attore di Gangster Story

Michael J. Pollard è morto all'età di 80 anni: candidato all'Oscar per Gangster Story, sarà ricordato anche per La casa dei mille corpi.

Michael J. Pollard è morto oggi all'età di 80 anni: a dare la notizia della scomparsa dell'attore è stato il regista de La casa dei mille corpi, Rob Zombie. Pollard, come ha spiegato Rob Zombie, faceva parte della sua "famiglia" cinematografica, ma nel corso della sua carriera è stato candidato agli Oscar per il suo ruolo in Gangster Story.

"Abbiamo perso un altro membro della famiglia de La casa dei mille corpi" - ha scritto Rob Zombie in un post su Facebook poche ore fa, alludendo anche alla recente scomparsa di Sid Haig - "Mi sono svegliato e ho saputo che Michael J. Pollard è morto. Ho sempre amato il suo lavoro e la sua presenza scenica. E' stato uno dei primi attori con i quali sognavo di lavorare prima ancora di dirigere il mio primo film. Mi mancherà."

Nato nel 1939, in Passaic, nel New Jersey, Michael J. Pollard ha frequentato tra le altre cose anche il celeberrimo Actors Studio di New York agli inizi della sua carriera. Dopo qualche apparizione televisiva, sul finire degli anni '50, ha ottenuto il suo primo ruolo importante in Gangster Story del 1967, accanto a Faye Dunaway e Warren Beatty. Ottenne una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista e una candidatura ai BAFTA per il miglior esordiente.

Nel corso della sua carriera è apparso in cult come Tango & Cash, American Gothic, Dick Tracy. In omaggio a Michael J. Pollard, l'attore di Ritorno al Futuro Michael J. Fox aveva adottato la J. del suo nome (il secondo nome di Fox in realtà è Andrew)