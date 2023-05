Michael J. Fox rimpiange di aver rifiutato Ghost: "Sono stato un idiota"

Michael J. Fox ha svelato di aver rifiutato un film diventato poi un cult: Ghost.

A distanza di anni, la scelta compiuta lascia un po' di disappunto nell'attore che, tuttavia, ha affrontato la questione in modo ironico.

Il racconto della star di Ritorno al Futuro

Tra i ruoli che rimpiange di non aver accettato, Michael J. Fox ha infatti citato quello che avrebbe avuto in Ghost - Fantasma: "Non capivo come poteva funzionare quella storia".

La star di Ritorno al futuro ha quindi prontamente aggiunto: "Dimostra che anche io posso essere un idiota".

Michael, negli anni '90, aveva concluso sette stagioni della sitcom Casa Keaton e aveva finito le riprese di Ritorno al Futuro. L'attore ha però ammesso che in quel periodo stava accettando film che gli avrebbero fatto guadagnare di più perché aveva scoperto di avere il morbo di Parkinson: "Non volevo pensarci. Non volevo affrontarla. Non rientrava nella mia storia. Ho smesso semplicemente di pensarci".

Michael J. Fox ha così rifiutato diverse parti che erano molto interessanti e altre di cui non aveva capito il potenziale come quella in Ghost poi affidata a Patrick Swayze.

L'attore è comunque in buona compagnia: lo sceneggiatore Bruce Joel Rubin, otto anni fa, aveva svelato che molte star di Hollywood avevano rifiutato la parte, tra cui anche Harrison Ford che aveva dichiarato: 'Ho letto questa cosa tre volte e non riesco ancora a capirla'.