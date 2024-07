Michael J. Fox suona la chitarra con i Coldplay sul palco di Glastonbury

Michael J. Fox torna a imbracciare la chitarra elettrica su un palco. A sorpresa, l'attore è stato invitato dai Coldplay a eseguire con la band Humankind e Fix You durante il set a Glastonbury di sabato scorso. Prima di lanciarsi in Humankind, Chris Martin si è rivolto ad alcuni ospiti tra il pubblico, tra cui il fondatore di Glastonbury Michael Eavis e lo stesso Michael J. Fox, invitato a salire sul palco.

"Con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J. Fox", ha annunciato Martin mentre l'attore, afflitto dal Morbo di Parkinson dal 1991, saliva sul palco in sedia a rotelle.

"Il motivo principale per cui siamo in una band è per Ritorno al futuro", ha detto il frontman dei Coldplay dopo la performance. "Quindi grazie a Michael, il nostro eroe."

All'inizio della serata, il gruppo ha presentato il rapper Little Simz come ospite a sorpresa, rivrelando una nuova collaborazione per un brano, intitolato - pare - Supernova. Anche Burna Boy ha una strofa nella canzone, sebbene non fosse presente allo spettacolo di Glastonbury.