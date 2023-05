Michael J. Fox: "Prima di diventare famoso mi tuffavo nei cassonetti in cerca di cibo"

Michael J. Fox è "tornato al passato" dopo tanti anni: il celeberrimo attore ha recentemente parlato dei suoi primi anni a Hollywood, e di come era solito tuffarsi nei cassonetti per trovare del cibo dopo aver abbandonato la scuola superiore e essersi trasferito dal Canada a Los Angeles.

Durante un'intervista promozionale di Variety per Still: la storia di Michael J. Fox (cliccate qui per leggere la nostra recensione), Fox ha affermato: "Sapevo di avere più talento di molte persone. E sapevo che se volevo essere qualcuno, non potevo semplicemente sedermi sulla veranda dei miei genitori e pensare: 'Se solo fossi nato negli Stati Uniti e i miei genitori avessero soldi e non vivessero stipendio per stipendio, allora potrei fare qualcosa con la mia vita.'"

Fox ha quindi deciso di trasferirsi a Hollywood e dopo poco tempo ha ottenuto un ruolo in Follia di mezzanotte, una commedia targata Disney degli anni '80 che sarebbe stata il suo debutto cinematografico. L'attore ha detto che ricorda ancora di essersi seduto sul set e di aver pensato: "Perché funzionerà per me e non per loro?" (Oltre a Fox, il film è interpretato anche da David Naughton, Stephen Furst, Maggie Roswell, Eddie Deezen, Debra Clinger e Brad Wilkin.)

"Non è che in quel momento stavo augurando loro infelicità o sfortuna, ovviamente gli auguravo tutto il successo del mondo. Ma sapevo che io ce l'avrei fatta. Dio solo sa perché. Vivevo ai margini. Avevo 18 anni, ero senza soldi, senza contatti, mi tuffavo letteralmente nei cassonetti in cerca di cibo", ha concluso Michael J. Fox.