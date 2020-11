Michael J. Fox: “Il Parkinson mi sta danneggiando la memoria, recitare è difficile”

The Michael J. Fox Show: Michael J. Fox in un momento della serie

Michael J. Fox ha affermato in un'intervista che il morbo di Parkinson sta incidendo sulle sue abilità recitative. L'attore canadese ne ha parlato con la rivista People, spiegando che ultimamente fa molta fatica a memorizzare le battute: "La mia memoria a breve termine è andata a farsi benedire. Sono sempre stato bravo a imparare le battute, e ci sono state delle situazioni estreme con le ultime due cose che ho fatto, entrambe parti molto verbose. È stato molto faticoso in entrambi i casi."

Nel corso dell'intervista Fox ha anche raccontato che la malattia non gli impedisce ancora di scrivere, cosa che lo rende felice perché a breve uscirà la quarta parte della sua autobiografia: "Non riesco più a suonare la chitarra, non riesco più a disegnare bene, non sono mai stato in grado di ballare, ed è diventato più difficile recitare. Mi è rimasta la scrittura. Per fortuna mi piace molto." Nella stessa intervista Michael J. Fox ha parlato del momento buio che ha vissuto a causa del Parkinson, qualche anno fa, prima di un delicato intervento chirurgico.

Ritorno al futuro parte II: Michael J. Fox con le Nike Mag

Michael J. Fox convive con il morbo di Parkinson dal 1991, ma non l'ha dichiarato al pubblico fino al 1998, quando la malattia cominciò a creargli problemi sul set della sitcom Spin City. Dopo aver lasciato la serie si è dato soprattutto a brevi ospitate, in titoli del calibro di Boston Legal e Scrubs, prima di tornare in pista con ruoli leggermente più impegnativi in The Good Wife e Designated Survivor, con l'aggiunta della serie parzialmente autobiografica The Michael J. Fox Show, andata in onda per una sola stagione dall'autunno del 2013 alla primavera del 2014.

Al cinema Michael J. Fox si è sostanzialmente limitato a parti vocali (è lui a prestare la voce a Milo in Atlantis - l'impero perduto nella versione originale) e documentari in cui appare come se stesso. Lo scorso anno si è concesso un cameo nei panni di un insegnante di scienze in See You Yesterday, disponibile su Netflix, mentre quest'anno è apparso in due episodi di The Good Fight.