Michael Fassbender e Domhnall Gleeson star di Night Boat to Tangier

Michael Fassbender, Domhnall Gleeson e Ruth Negga saranno i protagonisti di Night Boat to Tangier, un film tratto dal libro scritto da Kevin Barry.

L'opera letteraria è stata inserita nella lista dei migliori 10 titoli pubblicati nel 2022 dal New York Times e sarà lo scrittore a firmare la sceneggiatura del progetto.

La storia di Night Boat to Tangier si svolge in Spagna e Irlanda. Al centro della trama ci sono Maurice e Charlie, due gangster irlandesi, che spacciano droga e con una lunga storia di violenza nel proprio passato. Quando tornano nel sud della Spagna andando alla ricerca di Dilly, la figlia di Maurice, si trovano alle prese con vecchie fiamme e pericolosi criminali locali.

Michael Fassbender avrà la parte di Maurice Hearne, mentre Domhnall Gleeson sarà Charlie Redmond, personaggi descritto come in grado di intimidire e alle volte essere estremamente violenti, pur avendo dei momenti esilaranti. Ruth Negga sarà invece Cynthia, la mente della loro operazione, una donna il cui rapporto con entrambi gli uomini è tempestoso.

La regia è stata affidata a James Marsh, che ha dichiarato: "La storia è costruita intorno all'amore e alla tenerezza nel mezzo di tutti i comportamenti macho e della violenza, e i personaggi femminili sono forti e potenti quanto gli uomini. Si tratta di una prospettiva incredibilmente entusiasmante".

La casa di produzione Hyde Park Entertainment proporrà il progetto durante il mercato di Cannes ai possibili distributori e investitori.