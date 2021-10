Michael Caine: "Best Sellers potrebbe essere il mio ultimo film, ora sono uno scrittore"

Michael Caine ha rivelato di voler dire addio al mondo del cinema durante un'intervista rilasciata a BBC Radio 1.

L'attore sembra infatti pronto a smettere di recitare e ha spiegato le proprie motivazioni rivelando quale pensa sia il suo futuro ora che ha superato gli 88 anni.

L'attore Michael Caine ha raccontato che Best Sellers potrebbe essere il suo ultimo film: "Per ironia è capitato che sia realmente la mia ultima parte. Non ho lavorato per due anni e ho dei problemi alla colonna vertebrale che mi causano dei problemi alle gambe, quindi non riesco a camminare bene. E ho inoltre scritto un libro, un paio di opere, che sono stati pubblicate e hanno avuto successo, quindi ora non sono un attore, sono uno scrittore".

La star del cinema ha sottolineato: "Penso che sia splendido perché come attore devi alzarti alle sei e trenta della mattina e andare nello studio. Se sei uno scrittore inizi a lavorare senza alzarti dal letto! Penso che Best Sellers sarà il mio ultimo film". Caine ha inoltre aggiunto: "Per due anni non ci sono state in realtà molte offerte perché nessuno sta realizzando film che voglio girare. E, inoltre, ho 88 anni. Non ci sono esattamente una marea di copioni che hanno come star un uomo di 88 anni".

Michael ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema negli anni '50 e in carriera ha girato oltre 170 film, vincendo inoltre due Oscar e ottenendo sei nomination.