Michael Bay regista di Ambulance, Jake Gyllenhaal possibile star

Michael Bay sarà il regista di Ambulance, un action thriller che potrebbe avere come star Jake Gyllenhaal, attualmente impegnato nelle trattative con la produzione.

Le riprese dovrebbero, secondo quanto dichiarato dalle fonti vicine al progetto, avvenire nei primi mesi del 2021.

La sceneggiatura di Ambulance è stata scritta da Chris Fedak e, nonostante non siano stati rivelati i dettagli della trama, il film sembra sia nello stile di Speed e Bad Boys, uno dei successi di Michael Bay.

La sceneggiatura è stata completata anni fa, tuttavia nessun regista aveva accettato di occuparsi del lungometraggio prima che arrivasse nelle mani del filmmaker esperto nel genere action.

Jake Gyllenhaal sarà prossimamente impegnato sul set di The Guilty, film di Antoine Fuqua che sta venendo girato a Los Angeles.

Bay si è recentemente occupato di Songbird, il primo progetto girato durante la pandemia che è stato diretto da Adam Mason e ha come star KJ Apa.

Il regista, recentemente, ha realizzato 6 Underground con star Ryan Reynolds, progetto che ha ottenuto grandi dati per quanto riguarda le visualizzazioni in streaming.