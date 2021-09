Michael B. Jordan produttore del film tratto dalla saga fantasy The Broken Earth

L'attore Michael B. Jordan sarà coinvolto come produttore nella realizzazione del film tratto da The Broken Earth, saga creata da N.K. Jamesin.

Michael B. Jordan sarà uno dei produttori dell'adattamento della saga The Broken Earth, scritta da N.K. Jamesin, che verrà realizzato da Sony TriStar Pictures.

La star di Creed sarà coinvolta nel progetto tramite la sua casa di produzione Outlier Society.

La scrittrice firmerà la sceneggiatura del primo film tratto dalla sua opera che dovrebbe dare vita a un franchise cinematografico. The Broken Earth è una saga composta dai libri The Fifth Season, The Obelisk Gate e The Stone Sky. La serie ha conquistato il premio Hugo Award per tre anni consecutivi, diventando la prima opera letteraria a ottenere una vittoria per ogni capitolo della trilogia.

Attualmente non è stato svelato se Michael B. Jordan sarà coinvolto anche come interprete del progetto fantasy-action.

La storia si svolge in un futuro in cui sono avvenuti degli eventi apocalittici che hanno sconvolto il mondo e la vita dei suoi abitanti. Gli esseri umani si sono divisi in comunità e tra di loro ci sono degli individui che riescono ad attingere a un incredibile potere magico dalle riserve della Terra, venendo addestrati in modo duro fin dall'infanzia dovendo fare i conti con il compito di mantenere il mondo al sicuro.

Jordan, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con A Journal For Jordan diretto e prodotto da Denzel Washington e con Creed 3, di cui l'attore sarà anche regista.