Mia Khalifa, la Lega sfrutta la foto dell'ex pornostar: "Picchiata dai centri sociali"

La foto dell'ex pornostar Mia Khalifa con un bendaggio sul naso spacciata dalla Lega per quella di un'attivista picchiata dai centri sociali e il post va in tendenza su Twitter.

L'ex ex pornostar Mia Khalifa spacciata per un'attivista della Lega picchiata dai centri sociali: clamorosa bufala della Lega di Matteo Salvini che posta la foto di Mia dopo un intervento estetico al naso: "attivista toscana picchiata perché distribuiva volantini".

mia khalifa, vittima dei siti p0rno che l'hanno manipolata, maltrattata e violentata, viene usata dalla lega che la fa passare per un'attivista della lega che è stata aggredita da un'immigrato che gli ha rotto il naso.

la realtà è che in questa foto si era rifatta il naso. pic.twitter.com/GIZGFAtJrq — matilde she/her (@justmorewine) September 13, 2020

L'annuncio bufala è stato pubblicato sulla pagina Amici Lega e rimosso poco dopo, quando il post ha iniziato a girare al di fuori dei potenziali elettori del partito di Salvini. Facendo un passo indietro risaliamo a qualche giorno fa: l'ex pornostar Mia Khalifa ha pubblicato sui social la sua foto pochi giorni dopo l'intervento estetico al naso. Operazione riuscita ma che le ha lasciato qualche livido sul viso che andrà via in pochi giorni. La Lega ha preso questa foto per imbastire l'ennesima campagna di odio contro la sinistra e i centri sociali.

Secondo la didascalia che accompagna la foto la ragazza sarebbe un'attivista toscana del partito picchiata dai centri sociali mentre distribuiva volantini: "Aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!! Sta bene l'attivista toscana Maria Califfi (sez. Pontedera), vilmente attaccata dai centri sociali. Solo qualche contusione e un naso rotto. E questi sarebbero quelli democratici? Vergogna!!".

Mia Khalifa è di origini libanesi ed stata una porno attrice diventata famosa per una scena controversa in cui indossa l'hijab. Il clamore del caso l'ha fatta diventare l'attrice porno più cercata di PornHub ma ha subito anche molte minacce di morte. Dal 2015 Mia Khalifa ha abbandonato il mondo del porno, oggi Mia è una youtuber ed influencer e vive stabilmente negli USA.