Mia Khalifa e il porno: "Ecco perché ho lasciato"

Se conoscete Mia Khalifa non significa che guardiate film porno, ma se avete mai navigato su un sito porno conoscete per forza Mia Khalifa, pornostar pentita che ha lasciato il mondo a luci rosse dopo appena 3 mesi di intensa attività.

In una recente intervista con la sua life coach Megan Abbott, Mia, che oggi ha 26 anni e continua a lavorare in video ma con più vestiti addosso, ha raccontato di come è iniziata quella breve "avventura indecente" e di come, 3 mesi e 12 scene dopo, sia anche finita, pur se questo non ha placato la curiosità dei tanti che sui vari Pornhub continuano a cercare il suo nome e quelle famigerate sequenze.

Quale sia il ruolo di una famiglia libanese iperprotettiva ormai trapiantata in America, quale quello delle ingiurie subite dopo l'11 settembre o quello di un corpo che le creava imbarazzo nella decisione di intraprendere la via del porno non è cosa facile da comprendere neppure per lei, ma è Mia Khalifa a raccontare quando e dove tutto è iniziato: "Nel 2014 mi trovavo a Miami quando ho incontrato un talent scout che lavorava nel mondo del porno. I suoi apprezzamenti mi avevano colpita, e decisi di vedere cosa mi proponevano. Mi ripetevano tutti quanto fossi carina, e in quel momento sentivo un gran bisogno di attenzione maschile. Mi sono detta "sarà il mio piccolo segreto indecente"".

Certo, non avrebbe mai immaginato di diventare la numero 1 nelle ricerche dei portali per adulti in così breve tempo, nè che, a 5 anni dal suo addio alle scene hot, il suo nome potesse essere ancora così popolare da quelle parti. E infatti è stata lei stessa a spiegare, in un tweet, che la ragione per cui ancora in tanti credono che sia una pornostar, è legata proprio al fatto che i suoi video sono ancora i più cercati.

I was involved in porn so briefly, but my actions spread like wildfire, and I continue to be ranked (truly baffles me) 5 years after leaving the industry. This is why people think I still perform. — Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019

E sempre via Twitter ha anche sottolineato come sia irragionevole pensarla miliardaria grazie all'intrattenimento per adulti, perchè, che ci crediate o no, Mia Khalifa con i film porno ha guadagnato "solo" 12.000 dollari e non ha più visto un centesimo da quando ha deciso di smettere. Per queste dichiarazioni è stata aspramente criticata, sia da quanti pensano che abbia mentito sulla cifra sia da chi la spinge a considerare quanta fama le abbia regalato il mondo a luci rosse, e che, proprio in nome di quella fama, oggi Mia Khalifa può trarre un profitto maggiore di altri nella sua attività professionale (l'ex pornostar è una nota commentatrice sportiva, oltre che modella in webcam. Ha inoltre aperto un canale di videogiochi sulla piattaforma Twitch, e dal 2017 al 2018 ha condotto lo show giornaliero Out of Bounds sul canale YouTube della Complex News).

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq — Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019

C'è anche chi l'ha accusata di voler gettare cattiva luce sull'industria pornografica solo a causa della propria esperienza negativa, senza tener conto, però, che l'esperienza di Mia Khalifa è parecchio negativa per motivi piuttosto seri. E non stiamo parlando del fatto che i suoi genitori, cattolici libanesi, abbiano pubblicamente preso le distanze da lei, nè del suo senso di vergogna e dei suoi sensi di colpa per quelle 12 scene. Perchè, nei pochi film di cui è stata protagonista, nella carriera di Mia Khalifa se ne annovera uno in particolare che le ha dato diversi problemi: quello in cui fa sesso indossando un hijab. "Prima di quella scena ero preoccupata del modo in cui stava cambiando la mia vita, alcuni amici avevano scoperto che facevo porno, ma dopo quel video le cose si sono fatte insostenibili. I media di tutto il mondo ne parlavano, sono stata ricoperta di insulti, molti paesi musulmani mi hanno messo nella lista delle persone non gradite, e l'ISIS ha pubblicato un mio fotomontaggio con la testa mozzata".

La decisione di lasciare il porno è arrivata in quel momento perchè, come Mia Khalifa ha raccontato, ha avuto paura che a pagare le conseguenze di quella che per la casa di produzione BangBros era stata un'incredibile trovata pubblicitaria, non sarebbe stata solo lei ma tutta la sua famiglia. E così, dopo 3 mesi e 12 scene, Mia ha detto addio all'intrattenimento per adulti, anche se, tra i selfie con i Feragnez e una cronaca sportiva, i suoi film senza filtri continuano ad essere una delle ossessioni del web.