MGM+: le novità di giugno e luglio, in esclusiva sul servizio streaming internazionale

A luglio e giugno, le nuove stagioni di Black Mafia Family, Run the World, Ramy, e Blindspotting saranno disponibili in esclusiva sul servizio streaming internazionale MGM+.

MGM+ ha annunciato oggi quali saranno le novità per i mesi di giugno e luglio: dalle seconde stagioni delle serie amate Black Mafia Family e Run the World, che saranno lanciate esclusivamente sul servizio di streaming internazionale MGM+ in Germania, Austria, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio il 1 giugno, alla terza stagione di Ramy e la seconda stagione di Blindspotting, che arriveranno rispettivamente il 16 giugno e il 1 luglio.

La seconda stagione del successo globale Black Mafia Family continuerà a raccontare la storia vera ispirata ai due fratelli cresciuti tra le strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni '80 che hanno dato vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese, la Black Mafia Family. Intenzionati a realizzare il loro sogno americano, i fratelli si dedicano in modo strategico ad un nuovo progetto, che sarà disponibile interamente su MGM + dall'1 giugno.

Run the World: una scena della serie

Nella seconda stagione di Run the World, gli spettatori di MGM+ scopriranno (o riscopriranno) ogni settimana un nuovo episodio che racconta la storia di un gruppo di donne nere - dalla personalità vibrante, migliori amiche ferocemente leali - che lavorano, vivono e sognano ad Harlem mentre cercano di dominare il mondo. Si tratta di un impenitente show femminile su un'invidiabile amicizia e che non si basa solo sulla sopravvivenza ma sulla crescita reciproca.

Nella terza stagione di Ramy, disponibile dal 16 giugno su MGM+, la famiglia di Remy si trova a dover fare i conti con il fatto di aver speso la vita ad andar dietro a preoccupazioni terrene, mentre Ramy abbandona il suo viaggio spirituale. Tutti gli episodi saranno disponibili lo stesso giorno.

Blindspotting:

L'acclamato Blindspotting ritorna su MGM + con la seconda stagione dall'1 luglio, nei nuovi episodi gli spettatori seguiranno le avventure di Ashley, che vive una vita tranquilla a Oakland, fino a quando il suo partner, e padre del loro figlio, viene incarcerato, lasciandola sola ad affrontare una crisi esistenziale.

MGM+ International offre il meglio del ricco catalogo di film e serie di MGM a un pubblico internazionale, ed è disponibile in 25 Paesi in Europa, Australasia, America Latina e Canada. Il servizio on-demand offre una vasta selezione dei franchise hollywoodiani, come Legal Blonde, Robocop, e The Magnificent Seven, così come blockbuster d'azione tra cui Death Wish, Hansel & Gretel: cacciatori di streghe, e 21 Jump Street, accanto a serie TV tra cui The Handmaid's Tale, Get Shorty, e Condor.