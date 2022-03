Metal Lords: il trailer del film prodotto dai creatori di Game of Thrones

Netflix ha condiviso online il trailer del film Metal Lords, progetto prodotto dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss.

L'8 aprile debutterà su Netflix il nuovo film Metal Lords, il progetto prodotto dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il video introduce i giovani protagonisti al centro della trama che danno spazio alla propria passione per la musica metal, situazione che mette però a rischio la loro amicizia mentre cercano di conquistare una gara canora.

Metal Lords avrà come protagonisti due ragazzini vogliono creare un gruppo metal, ma nella loro scuola sono gli unici fan di questo genere musicale. Mentre cercano un bassista, finiscono per coinvolgere una violoncellista con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la Battaglia tra band.

I protagonisti saranno Jaeden Martell, Isis Hainsworth e l'esordiente Adrian Greensmith.

Alla regia è stato impegnato Peter Sollett (Nick & Norah: tutto accadde in una notte).

Nel team della produzione ci sarà anche Tom Morello, il rocker dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, che si occuperà della realizzazione dei brani originali creati per il film.

David Benioff e D.B. Weiss, che hanno portato al successo la serie Il Trono di Spade adattando per il piccolo schermo la saga scritta da George R.R. Martin, hanno stretto un accordo con Netflix che prevede la produzione di film e serie tv, tra cui l'imminente Il problema dei tre corpi.