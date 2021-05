Met Gala 2021: Timothée Chalamet sarà co-conduttore della nuova edizione

Timothée Chalamet è stato scelto per ricoprire il ruolo di co-conduttore del Met Gala 2021, la nuova edizione dell'evento più glamour dell'anno che tornerà dopo l'annullamento di dodici mesi fa. L'attore affiancherà quindi i già annunciati Amanda Gorman e Tom Ford.

Per la gioia dei sempre più numerosi fan di Timothée Chalamet, nelle scorse ore è stato annunciato che la star di Chiamami col tuo nome condurrà la prossima edizione del Met Gala. Nel corso degli anni, l'attore 25enne è apparso sempre impeccabile sul red carpet, sfoggiando una lunga serie di look da alta moda, firmati Gucci, Haider Ackermann, Louis Vuitton, Alexander McQueen ed altri stilisti internazionali, diventando così uno dei modelli più gettonati nell'universo della moda. Non stupisce, dunque, che sia stato scelto proprio lui per apparire sul palco dell'evento più glamour dell'anno, noto anche come "Oscar della moda", al fianco dei già annunciati Amanda Gorman e Tom Ford.

Un evento solo su invito (con prezzi che oscillano tra i 30.000 ed i 275.000 dollari) che normalmente si tiene il primo lunedì di maggio ma che quest'anno è stato rinviato al 13 settembre nella speranza che le cose possano tornare ad essere più "normali". Come riportato da Pagesix, l'evento non si terrà neanche il primo lunedì del mese perché quella data è già occupata dal Labor Day. "Neanche Anna Wintour può cambiare una festività federale", ha detto ironicamente un insider al magazine americano.

All'inizio di aprile, l'Institute of the Metropolitan Museum of Art, insieme ad Anna Wintour, promotore del Costume Institute e chief content officer di Condé Nast, ha annunciato che la mostra di quest'anno sarà costituta da due parti per celebrare la moda americana. La prima, 'In America: A Lexicon of Fashion' verrà inaugurata il 18 settembre 2021, mentre la seconda, 'In America: An Anthology of Fashion', si aprirà il 5 maggio del prossimo anno. Ricordiamo che il Met Gala raccoglie fondi per il Met's Costume Institute. In passato, l'evento ha ospitato le maggiori star internazionali, tra cui Madonna, Jared Leto, Lady Gaga, Katy Perry, Kim Kardashian, Jeff Bezos, Elon Musk, Rihanna, The Weeknd e Cher.