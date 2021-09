Billie Eilish ai Met Gala 2021: una Marilyn Monroe romantica e sexy (FOTO)

Billie Eilish ha sfoggiato un meraviglioso abito firmato Oscar de la Renta per il Met Gala 2021. Le foto mostrano un abito sexy e romantico, in perfetto stile vecchia Hollywood, che si ispira a Marilyn Monroe e, più precisamente, a un vestito che l'icona aveva sfoggiato alla cerimonia degli Oscar del 1951.

Dena Giannini, style director di Vogue Uk, responsabile di aver curato il look della Eilish, ha dichiarato: "Billie aveva pianificato di andare al Met Gala, per la prima volta, prima che si verificasse la pandemia. Aveva sempre sognato di indossare un vero abito da ballo, in particolare qualcosa con il corsetto, ma pensava a un tono forte come il verde acido o qualcosa di simile."

"Dopo la copertina di Vogue Uk, però, il suo stile ha cominciato a evolversi. Dopo aver esaminato insieme circa un milione di immagini, abbiamo deciso che doveva scegliere un abito Oscar de la Renta per il Met Gala. Ho chiamato [i direttori creativi] Laura [Kim] e Fernando [Garcia] e in 10 minuti abbiamo deciso di dar vita a una collaborazione". Ha concluso Giannini.

Billie Eilish stessa, a proposito del suo abito, ha spiegato: "Trovo scioccante che indossare la pelliccia non sia fuorilegge nel 2021. Sono così entusiasta che Fernando e Laura e il resto del team di Oscar De La Renta mi abbiano ascoltato su questo punto e abbiano deciso di salvaguardare il nostro pianeta e l'ambiente. Esorto tutti i designer a fare lo stesso". La star ha completato il look con 30 gioielli Cartier e con un paio di sandali di Jimmy Choo.