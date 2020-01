Meryl Streep sarà la voce narrante di un corto per la Giornata della Terra

L'attrice premi Oscar Meryl Streep sarà la voce narrante di un cortometraggio dedicato alla Giornata della Terra che debutterà su Apple TV+ il 17 aprile.

Il progetto si intitola Here We Are: Notes for Living on Planet Earth e tra gli attori coinvolti come doppiatori ci saranno anche Chris O'Dowd, Jacob Tremblay e Ruth Negga. Meryl Streep, attualmente protagonista nelle sale con Piccole Donne, sarà la voce che racconta la storia di un bambino di sette anni (Tremblay) che, durante la Giornata della Terra, scopre le meraviglie del nostro pianeta grazie ai suoi genitori (O'Dowd e Negga) e a una misteriosa mostra in corsa al Museum of Everything.

Il progetto animato tratto dal libro scritto da Oliver Jeffers, della durata di 36 minuti, è realizzato da Studio AKA ed è stato scritto da Philip Hunt, impegnato anche alla regia, e Luke Matheny. Le musiche originali saranno composte da Alex Somers.