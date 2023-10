Meryl Streep e il marito Don Gummer si sono separati in segreto sei anni fa

Meryl Streep ha svelato una notizia scioccante riguardo alla sua relazione con il marito Don Gummer: la vincitrice di 3 premi Oscar e il famoso scultore si sono segretamente separati più di sei anni fa, dopo essere stati sposati per quasi cinque decenni.

"Il signor Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di 6 anni e, sebbene si vogliano sempre bene, hanno scelto di condurre vite separate", ha confermato il rappresentante di Streep a Fox News Digital. Nonostante la separazione, la star è stata vista indossare la sua fede nuziale alla cerimonia dei "Premi Princesa De Asturias" dello scorso venerdì.

Meryl Streep in una scena di Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

L'ultima apparizione pubblica della coppia insieme risale agli Oscar del 2018. Pochi anni prima, l'attrice de Il diavolo veste Prada aveva reso omaggio a Gummer durante la 84ª edizione degli Academy Awards, quando ha vinto il premio come Miglior Attrice per la sua interpretazione in The Iron Lady.

"Prima di tutto, voglio ringraziare Don", aveva affermato la stella hollywoodiana. "perché quando ringrazi tuo marito alla fine del discorso, le tue parole vengono coperte dalla musica, e voglio che lui sappia che tutto ciò che ho di più prezioso nella nostra vita me lo ha regalato lui." Meryl Streep e Don Gummer si sono sposati nel 1978 e hanno avuto quattro figli insieme: Henry, 43 anni, Mamie, 40, Grace, 37 e Louisa, 32.