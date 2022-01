Meryl Streep ammette di guardare The Real Housewives of Beverly Hills

Intervistata assieme al cast di Don't Look Up, Meryl Streep ha parlato del cambiamento climatico e ha ammesso di guardare The Real Housewives of Beverly Hills.

Meryl Streep ha ammesso di guardare The Real Housewives of Beverly Hills durante il recente tour promozionale di Don't Look Up: la 72enne ha rivelato di essere una spettatrice della serie durante un'intervista di gruppo, in cui i membri del cast si sono aperti a proposito del cambiamento climatico.

Don't Look Up: Meryl Streep in un'immagine

"È la vita... e sta succedendo ora", ha dichiarato la Streep. "Il cambiamento climatico non riguarda le persone del futuro, riguarda noi, adesso. Sta succedendo proprio ora. E cosa faccio io in proposito? Guardo The Real Housewives of Beverly Hills. Lo faccio."

La tre volte vincitrice dell'Oscar, che interpreta il presidente Orlean in Don't Look Up, ha detto di essere rimasta sbalordita nel vedere il film, che racconta la storia di una coppia di astronomi (interpretati da Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio) che cercano di mettere in guardia la popolazione a proposito di una cometa che distruggerà il mondo.

Don't Look Up: Meryl Streep durante una scena del film

"Quando ho visto il film, sono rimasta sbalordita e ho detto [al regista Adam McKay]: 'Dammi una lista. Dammi una lista delle prime tre cose che dobbiamo fare'", ha concluso Meryl Streep. "È così energizzante questo film, dopo averlo visto ti dici: 'Ok, bisogna fare qualcosa adesso. Fanculo.' Se non sopravviviamo, non saremo più in grado di guardare The Real Housewives."