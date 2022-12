Mercoledì: Jenna Ortega ha girato la scena del ballo con il Covid

In una recente intervista, Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì, ha rivelato alcuni dettagli in merito ai primi giorni di riprese. L'attrice volto della giovane Mercoledì Addams ha infatti raccontato di aver avuto il Covid mentre era sul set della serie Netflix.

Una delle scene più iconiche della serie vede Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, esibirsi in una danza che ha conquistato i fan sulle note del singolo del 1981 dei The Cramps, Goo Goo Muck. L'esibizione dell'attrice, e del suo personaggio, diventata virale sui social in brevissimo tempo, nasconde un dettaglio rivelato successivamente dalla star del progetto.

"Avevo ricevuto la canzone circa una settimana prima e ho tirato fuori tutto quello che potevo... è pazzesco perché era il mio primo giorno con COVID, quindi è stato terribile filmarlo", ha dichiarato durante una recente intervista al magazine NME. Jenna ha aggiunto parlando del dietro le quinte del momento cult: "Sì, mi sono svegliata e - è strano, non mi ammalo mai e quando accade non sto molto male - avevo dolori muscolari".

"Mi sentivo come se fossi stata investita da un'auto e come se un piccolo goblin si fosse scatenato nella mia gola e stesse graffiando le pareti del mio esofago", ha continuato Jenna Ortega. "Mi davano medicine tra una ripresa e l'altra perché stavamo aspettando che venisse confermata la positività".

Come riportato da Variety, MGM, la società di produzione che si è occupata di Mercoledì, ha dichiarato che "sono stati seguiti rigidi protocolli COVID e una volta confermato il test positivo, la produzione ha allontanato Jenna dal set".

Nel corso dell'intervista, l'attrice ha inoltre dichiarato di aver chiesto alla produzione di girare la scena del ballo, tra le più amate dai fan e che la stessa attrice ha coreografato, per una seconda volta ma "non abbiamo avuto tempo. Penso che avrei potuto farla meglio".

Mercoledì, a due settimane dalla sua uscita, è diventata la terza serie in lingua inglese più vista di tutti i tempi sul gigante dello streaming.