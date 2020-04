Meraviglie e Alberto Angela tornano stasera su Rai1: ospiti Monica Bellucci e Toni Servillo

Meraviglie e Alberto Angela tornano stasera su Rai1, alle 21:25, con le repliche dei vecchi appuntamenti e in compagnia di amati ospiti: Monica Bellucci, Paolo Conte e Toni Servillo in questa puntata.

Alberto Angela torna stasera su Rai1, alle 21:25, con Meraviglie, il programma che ha come tema le bellezze italiane, e che la RAI ha deciso di riproporre negli infiniti cicli di repliche a cui le reti sono in parte costretti dal particolare periodo che il mondo intero sta vivendo.

Meraviglie - La penisola dei tesori, dopo essersi confermato tra i programmi di divulgazione favoriti dal pubblico italiano, torna dunque a far compagnia portando gli spettatori a spasso in viaggi che siano almeno virtuali, nell'impossibilità di quelli fisici.

E insieme al programma tornano anche alcuni degli amatissimi ospiti, come Monica Bellucci, Paolo Conte e Toni Servillo, protagonisti della puntata in onda stasera insieme ad Alberto Angela.

Il percorso attraverso i tesori italiani prende le mosse dalla Reggia di Caserta, la residenza reale dei Borbone. Oltre alle magnifiche sale, verranno mostrati i giardini della Reggia, capolavoro d'arte e ingegneria: basti pensare che l'Acquedotto Carolino portava l'acqua necessaria da 38 chilometri di distanza. Toni Servillo racconterà le emozioni provate da bambino alla prima visita e che cosa la reggia rappresenta per la città di Caserta. La seconda tappa del viaggio è la regione delle Langhe piemontesi, designate dall'Unesco patrimonio dell'umanità come "esempio eccezionale di integrazione dell'uomo con il suo ambiente naturale". Tra il Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda, si vedrà lo stretto legame tra questo territorio e le vicende del Risorgimento italiano. Le atmosfere poetiche delle Langhe hanno da sempre alimentato le canzoni di Paolo Conte, che farà rivivere la sua infanzia trascorsa tra i campi e i vigneti.

Si arriverà, infine, ad Assisi, la città umbra legata a San Francesco e a Giotto, due figure che sono all'origine della lingua e dell'arte italiana. Oltre alla Basilica dedicata al Santo con i magnifici affreschi di Giotto, si andrà alla scoperta di una parte della città poco conosciuta: i resti dell'Assisi romana. Monica Bellucci, nata in questa regione, racconterà che cosa ha significato per lei essere umbra e che cosa rappresentava la città di Assisi negli anni della sua adolescenza. Sentiremo anche Vincenza Lomonaco, all'epoca Ambasciatore d'Italia presso l'UNESCO a Parigi, oggi presso il POLO ONU a Roma, che racconterà l'importanza di proteggere il patrimonio culturale.