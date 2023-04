Melissa Barrera, dopo Scream, collaborerà con Radio Silence come star del film su uno dei mostri Universal

Melissa Barrera reciterà nel nuovo film del collettivo Radio Silence che ruoterà intorno a uno dei mostri classici della Universal.

L'attrice ha già collaborato con i filmmaker in occasione di Scream, uno dei successi ai box office degli ultimi anni.

Alla regia del film, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre Chad Villella sarà uno dei produttori.

La sceneggiatura è firmata da Stephen Shields, con le revisioni curate da Guy Busick.

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Melissa Barrera nel film che, come accaduto con The Invisible Man e Renfield, si ispirerà ai grandi classici thriller e horror per offrire un nuovo approccio alla storia e ai personaggi, in modo indipendente dagli altri progetti prodotti.

Scream VI: l'arte della suspense in tre scene

Secondo quanto aveva dichiarato Deadline annunciando il progetto, Radio Silence aveva già preso in considerazione il film come possibile progetto da realizzare dopo il ritorno di Scream sugli schermi, ma il successo della pellicola ha portato Paramount a chiedere la produzione del capitolo successivo in tempi brevi.