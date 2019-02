Mel Gibson e Tye Sheridan star del film Black Flies

Mel Gibson e Tye Sheridan, il giovane protagonista di Ready Player One, dovrebbero essere le star di Black Flies, il film tratto dal romanzo scritto da Shannon Burke.

La sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo è stata firmata da Ryan King e faceva parte della recente Black List che annualmente segnala i titoli non ancora prodotti più interessanti e promettenti, mentre la regia è stata affidata a Jean-Stéphane Sauvaire (Una preghiera prima dell'alba).

Al centro della trama ci sarà un giovane paramedico, Ollie Cross (Sheridan), che affronta il primo anno sul lavoro. Ad affiancarlo sarà l'esperto Rutkovsky (Gibson), un medico che spinge Ollie nella dura realtà delle strade di New York, tra un alto tasso di criminalità, persone senza tetto e problemi di tossicodipendenza. Ollie inizia così a modificare la propria prospettiva sulla vita e sulla morte.

A produrre e finanziare il progetto sarà Mad River Pictures in collaborazione con Christopher Kopp, Lucan Toh, Babak Anvari e Anthony Katagas. Sheridan, inoltre, sembra sia uno dei produttori del lungometraggio.