Mel Gibson indaga su eventi sovrannaturali nel trailer di Monster Summer

Mason Thames e Mel Gibson sono i protagonisti del film Monster Summer, in arrivo a ottobre nei cinema, di cui è stato condiviso il trailer online.

Mel Gibson è il protagonista di Monster Summer, film di cui è stato condiviso online il trailer, in arrivo nei cinema americani il 4 ottobre.

Il progetto dedicato a tutta la famiglia è stato diretto da David Henrie (I Maghi di Waverly) ed è stato scritto da Cornelius Uliano e Bryan Schulz,

Cosa racconterà il film

Nel trailer del film Monster Summer si vede cosa accade quando un gruppo di ragazzini si trova alle prese con eventi sovrannaturali e inspiegabili che li spingono a chiedere l'aiuto di un enigmatico adulto interpretato da Mel Gibson.

Nel lungometraggio, secondo la sinossi ufficiale, segue una famiglia che sta cercando di divertirsi durante l'estate, ma si ritrova invece alle prese con una misteriosa forza. Noah e il suo gruppo di amici dovranno quindi unire le forze con un poliziotto in pensione per intraprendere una mostruosa avventura per salvare la loro isola.

Nel cast ci sono anche Mason Thames, Lorraine Bracco, Nora Zehetner, Abby James Witherspoon, Julian Lerner, e Noah Cottrell.

Monster Summer: il poster del film

Mel Gibson, recentemente, ha recitato nei film Boneyard, Desperation Road e Confidential Informant. L'attore, inoltre, sarà impegnato alla regia con il thriller Flight Risk con star Mark Wahblerg.

Mel Gibson, da divo ad autore 'scomodo'

Mason Thames, invece, si è imposto all'attenzione degli appassionati di cinema grazie al suo debutto in The Black Phone.